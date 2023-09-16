Российские «Солнцепеки» уничтожили опорники ВСУ в ДНР

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два взводных опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили, передает РИА Новости.

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«Нанесено огневое поражение по ... опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады», — указал руководитель пресс-центра.

Также за минувшие сутки отечественные дроны-камикадзе уничтожили украинские наблюдательный пункт, боевую бронированную машину, пулеметный расчет в Раздоловке, а также в Авдеевке. В свою очередь, артиллерия «Юга» ликвидировала девять военных машин противника в Донецкой народной республике. Кроме того, артиллеристы поразили склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й украинской мотопехотной бригады в Первомайском.

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