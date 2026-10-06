«У нас Трудовой кодекс был составлен еще до появления ИИ. Поэтому процесс подбора персонала не делится на то, кто его фактически подбирает. У соискателя есть общее правило: если по какой-то причине работодатель не принял работника на вакансию, человек имеет право подать заявление с просьбой разъяснить причину отказа в письменной форме. И работодатель обязан такую причину сообщить. Если работник не будет согласен с причиной отказа, он может обратиться в суд, чтобы признать данный отказ незаконным», - отметил он.

По словам Южалина, применять ИИ не запрещается, но ответственность несет работодатель.

«Искусственный интеллект, конечно, уже используется активно. Вручную отбирать кандидатов сложнее, ИИ – это экономия денег и времени. Поэтому все больше работодателей прибегают к такому варианту. Может быть такая история, что на первом отборе этот вопрос решает ИИ, но для работодателя это ничего не означает. Работодатель не может сказать, что это решение принял ИИ, это все равно зона ответственности работодателя. Пока закон не обязывает прописывать, что выбор происходит с участием ИИ. Возможно, в будущем такое требование появится», - добавил собеседник НСН.

Анкета потенциального сотрудника проверяется специальными сервисами по ключевым словам, а при приеме на работу обращают внимание на использование нейросетей в рассказе о себе, рассказал в пресс-центре НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

