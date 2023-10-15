СМИ: украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке

По данным издания, это одно из крупнейших наступлений российской армии с весны 2022 года. Его цель — взять в «котел» украинцев.

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины инициатива на поле боя перешла к РФ. Украинских военных в Авдеевке уже окружили с трех сторон, говорится в статье.

Российская армия начала масштабное наступление, которое стало неожиданностью для украинских войск. Об этом пишет журналистка и обозреватель британского Spectator Светлана Моренец. По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

