Российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете
6 октября 202614:07
Алексей Филимонов
Пропавший в Таиланде 17-летний россиянин Данила, ранее переставший выходить на связь, был найден. Об этом РЕН ТВ рассказала сестра юноши.
По словам женщины, Данила попал в серьёзное ДТП, когда ехал на такси. В результате аварии подросток выжил, но получил тяжёлые травмы.
«В настоящее время юноша находится в госпитале в состоянии комы», - говорится в сообщении.
Ранее на Пхукете погиб 22-летний гражданин России, который упал с верхнего этажа кондоминиума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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