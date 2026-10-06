Российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете

По словам женщины, Данила попал в серьёзное ДТП, когда ехал на такси. В результате аварии подросток выжил, но получил тяжёлые травмы.

«В настоящее время юноша находится в госпитале в состоянии комы», - говорится в сообщении.

Ранее на Пхукете погиб 22-летний гражданин России, который упал с верхнего этажа кондоминиума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

