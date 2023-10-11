«Ад и кость в горле!»: Россия атакует Авдеевку, чтобы остановить обстрелы ВСУ

Спецоперация на Украине накануне «оживилась» активными действиями российской армии на одном из самых сложных направлений, где ВСУ укрепили свои позиции задолго до начала СВО. Так, с раннего утра 10 октября российская армия атакует Авдеевку в Донецкой области.

По данным «Военной хроники», удары наносятся авиацией, за сутки удалось уничтожить позиции и склады ВСУ в самой Авдеевке и поблизости – в районе Очеретино, Уманское, Нетайлово. Из этих населенных пунктов активно осуществляется снабжение украинской армии.Telegram-канал «Makarenko Z Donetsk» публикует кадры разрушенной железнодорожной станции в Очеретино.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что украинские источники подтверждают крупные потери в районе Очеретино.

«Учитывая, что Авдеевка — это сплошной укреп, легко не будет», - предупредил он.