«Ад и кость в горле!»: Россия атакует Авдеевку, чтобы остановить обстрелы ВСУ
Российские силы резко активизировались в Авдеевке, окружение населенного пункта позволит снизить интенсивность обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Военные эксперты представили расклады сил.
Спецоперация на Украине накануне «оживилась» активными действиями российской армии на одном из самых сложных направлений, где ВСУ укрепили свои позиции задолго до начала СВО. Так, с раннего утра 10 октября российская армия атакует Авдеевку в Донецкой области.
По данным «Военной хроники», удары наносятся авиацией, за сутки удалось уничтожить позиции и склады ВСУ в самой Авдеевке и поблизости – в районе Очеретино, Уманское, Нетайлово. Из этих населенных пунктов активно осуществляется снабжение украинской армии.Telegram-канал «Makarenko Z Donetsk» публикует кадры разрушенной железнодорожной станции в Очеретино.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что украинские источники подтверждают крупные потери в районе Очеретино.
«Учитывая, что Авдеевка — это сплошной укреп, легко не будет», - предупредил он.
Он также рассказал RTVI, что Авдеевка — это «кость в горле под Донецком», позиции ВСУ в населенном пункте позволяют «терроризировать крупнейшую агломерацию Донбасса».
«Поэтому ликвидация этого плацдарма ВСУ, которая затянулась, откровенно говоря, — это, пожалуй, задача номер один сейчас на Донецком направлении. Именно с этим связана активизация боевых действий», - пояснил он.
Укрепленные позиции ВСУ российские бойцы успешно разрушают реактивной артиллерией и минометами «Тюльпан», применяются гаубицы «Пион». Военкоры аккуратно подводят предварительные итоги атак, говоря о том, что основные бои еще впереди – в район при поддержке артиллерии продвигается пехота.
Военный корреспондент Александр Коц отметил, что такого количества боеприпасов на единицу времени на этом направлении не применяли очень давно.
«Ну, то есть, это не рядовая ответка. А прям, как говорится, ад и Израиль. Несколько групп еще на штурме, держим за них кулаки. Мы давим, на всех направлениях, очень крепко давим. По отрывочным сведениям, результат есть на некоторых участках», - написал он.
К 16:00 10 октября сообщалось, что российским подразделениям удалось дойти в район под Бердичами, наступление продолжается.
По данным канала «Рыбарь», штурмовые группы сумели прорвать оборону ВСУ у террикона, расположенного к юго-западу от Красногоровки.
«Это господствующая высота, откуда российские войска смогут контролировать подступы к Авдеевскому укрепрайону с севера и запада, облегчая окружение Авдеевки», - отмечают аналитики.
Также сообщается, что на южном участке ВС РФ ведут штурмовые действия в сторону Северного и Тоненького. Достигнуть окраин населенных пунктов пока не удалось.
Эксперты называют главной целью на данном участке – взятие в кольцо Авдеевского укрепрайона. Резкая активизация российских войск позволила добиться весомых результатов уже за сутки.
«На данном этапе давать какие-то прогнозы сложно, но если все продолжится в том же темпе, вероятно, мы можем стать свидетелями полноценной операции по взятию Авдеевского укрепрайона под контроль российских войск», - пишет «Рыбарь».
Очевидно, что такой исход событий позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ. И такой план не устраивает Киев, поэтому обстрелы ДНР продолжаются. По данным канала «Donrf», по республике за сутки было выпущено 65 снарядов калибром 152-155 мм и один ударный БПЛА, два мирных жителя ранены.
Попытки захватить Авдеевку «в клещи» предпринимались российскими силами еще в марте. Тогда советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин говорил, что в ближайшие недели крупный украинский укрепрайон может попасть в окружение российских сил, но добиться «котла» не удалось.
«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность ... не та, что была летом. И это реально заметно», - отмечал он тогда, говоря о важности взятия Авдеевки.
Военные эксперты допускают, что в случае взятия населенного пункта интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ заметно снизится.
Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. Минобороны России информацию о ситуации в Авдеевке не комментировало.
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