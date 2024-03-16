Третий Patriot за неделю: Россия уничтожает оружие ВСУ
Украина теряет американские комплексы Patriot - три только на этой неделе. На западе считают, что Киев вскоре лишится запасов ракет для этих ЗРК.
Российские военные за последнюю неделю уничтожили три американских комплекса Patriot. Об этом заявил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким во время доклада главе Минобороны Сергею Шойгу, сообщили в военном ведомстве.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале сообщил подробности доклада военкомов министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск.
«БПЛА обнаружили «Патриот» и радиолокационную станцию. За последнюю неделю это уже третий «Патриот», который был найден и уничтожен. Поражение немецкой Panzerhaubitze-2000 «Ланцетом», возгорание орудия и детонация. Это работали по зданию, в котором находится «Вампир», здание, где находился штаб и до 300 боевиков «Кракена», и склад ГСМ. Мы сейчас делали доразведку, до сих пор горит», – цитирует Шурыгин начальника штаба Объединенной группировки войск генерал-полковника Алексея Кима.
Шойгу поинтересовался, какими средствами поразили цель. Ким доложил, что это была объемно-детонирующая авиабомба-1500.
Военкор Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации боевого комплекса ВСУ.
На видео зафиксировано огневое поражение установки и характерный взрыв боекомплекта РСЗО.
По данным военкора, наши военные продолжают поиски всех причастных к обстрелам мирных жителей.
«Противник, кстати ведет эти атаки очень трусливо. Машины прячут, маскируют за несколько дней до ударов. Расчет прибывает к РСЗО непосредственно перед реализацией теракта. После быстро покидает огневую позицию», – раскрыл подробности действий ВСУ Поддубный.
Генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН отметил, что Patriot является комплексом средней дальности, который сможет прикрыть как группировку ВСУ, так и такой город, как Запорожье. Однако, по словам генерал-лейтенанта, отсутствие хотя бы одного специалиста для обслуживания комплекса повлечет за собой его полную небоеготовность.
«Patriot – это серьезный комплекс средней дальности, может прикрыть группировку войск, а может прикрыть город типа Запорожья, города с населением до 500 тысяч. Комплекс не самый современный, но задачи выполняет эффективно, при этом он уступает комплексу С-300 по многим показателям: высоте уничтожаемой цели, скорости цели, по техническим параметрам и мобильным возможностям. Но есть много факторов его технической поддержки: его обеспечение зенитно-управляемыми ракетами, каким составом обслуживается комплекс, переучены люди или нет, проведено ли боевое слаживание. В результате боевых действий идут потери, отсутствие любого специалиста влечет за собой небоеготовность комплекса», - сказал Бижев.
Журнал Forbes считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро исчерпают запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS.
По данным издания, украинская армия использует против российских ВВС «последние запасы западных ракет», которые могут очень скоро закончиться из-за отсутствия новых поставок от США.
Также отмечается, что ВСУ вынуждены перемещать ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, в результате чего комплексы уничтожаются в результате ударов российских войск.
Ранее администрация США отказалась от комментариев информации о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области ВСУ из ЗРК Patriot американского производства, сообщает «РЕН ТВ».
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