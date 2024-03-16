Третий Patriot за неделю: Россия уничтожает оружие ВСУ

Журнал Forbes считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро исчерпают запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS.

По данным издания, украинская армия использует против российских ВВС «последние запасы западных ракет», которые могут очень скоро закончиться из-за отсутствия новых поставок от США.

Также отмечается, что ВСУ вынуждены перемещать ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, в результате чего комплексы уничтожаются в результате ударов российских войск.

Ранее администрация США отказалась от комментариев информации о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области ВСУ из ЗРК Patriot американского производства, сообщает «РЕН ТВ».













