На Украине заявили о потере американских ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины потеряли американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщает украинское агентство УНИАН.

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Место удара было установлено «практически сразу» - в 50 километрах от линии фронта. Отмечается, что украинские и российские аналитики идентифицировали кабины грузовиков MAN, которые являются базой для установок Patriot.

Ранее стало известно, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР российской ракетой «Искандер-М», было два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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