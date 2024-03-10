СМИ: ЗРК Patriot уничтожены «Искандером» в ДНР

Среди систем противоракетной обороны, уничтоженных в районе Покровска в ДНР российской ракетой «Искандер-М», было два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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На имеющихся кадрах видно не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot. До этого Минобороны России обнародовало видео попадания ракеты комплекса «Искандер-М» в украинскую технику. По данным военного ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300.

Ранее на границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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