СМИ: ЗРК Patriot уничтожены «Искандером» в ДНР
Среди систем противоракетной обороны, уничтоженных в районе Покровска в ДНР российской ракетой «Искандер-М», было два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
На имеющихся кадрах видно не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot. До этого Минобороны России обнародовало видео попадания ракеты комплекса «Искандер-М» в украинскую технику. По данным военного ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300.
Ранее на границе Херсонской области уничтожили установку HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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