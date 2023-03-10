«Применят маскировку»: Генерал Бижев исключил, что Россия быстро «пощелкает» Patriot

Накануне Financial Times сообщило, что Украина, предположительно, уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия. По данным газеты, система пока не введена в эксплуатацию, при этом ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами. Бижев отметил, что украинским военным будет не так просто использовать комплексы.

«Это как летчики. Обучить взлететь и сесть на самолете F-16 можно. А ввести в воздушный бой, когда в тебя стреляют со всех стволов, маневрировать и уничтожать цели – это совсем другое. С Patriot то же самое – это умение совершить марш, развернуться на новые позиции. При этом пощелкать Patriot так просто не удастся. Они будут применять все виды маскировки, вводить в заблуждение. Будут ставить ложные ЗРК, резиновые, похожие на настоящие. Одному действующему комплексу два-три ложных комплекса ставится. Также ставится дублер передатчика помех, который на этой частоте работает, чтобы показывать, что комплекс работает», - сказал Бижев.

Он отметил, что Patriot является комплексом средней дальности, который сможет прикрыть как группировку ВСУ, так и такой город, как Запорожье. Однако, по словам генерал-лейтенанта, отсутствие хотя бы одного специалиста для обслуживания комплекса повлечет за собой его полную небоеготовность.