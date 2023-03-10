«Применят маскировку»: Генерал Бижев исключил, что Россия быстро «пощелкает» Patriot
ЗРК Patriot сможет прикрыть как группировку ВСУ, так и такой город, как Запорожье, отметил в эфире НСН Айтеч Бижев.
Российские войска не смогут быстро «пощелкать» поставленные Украине ЗРК Patriot, так как ВСУ будут применять к ним все виды маскировки, заявил экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН.
Накануне Financial Times сообщило, что Украина, предположительно, уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия. По данным газеты, система пока не введена в эксплуатацию, при этом ожидается поставка еще нескольких пусковых установок Нидерландами. Бижев отметил, что украинским военным будет не так просто использовать комплексы.
«Это как летчики. Обучить взлететь и сесть на самолете F-16 можно. А ввести в воздушный бой, когда в тебя стреляют со всех стволов, маневрировать и уничтожать цели – это совсем другое. С Patriot то же самое – это умение совершить марш, развернуться на новые позиции. При этом пощелкать Patriot так просто не удастся. Они будут применять все виды маскировки, вводить в заблуждение. Будут ставить ложные ЗРК, резиновые, похожие на настоящие. Одному действующему комплексу два-три ложных комплекса ставится. Также ставится дублер передатчика помех, который на этой частоте работает, чтобы показывать, что комплекс работает», - сказал Бижев.
Он отметил, что Patriot является комплексом средней дальности, который сможет прикрыть как группировку ВСУ, так и такой город, как Запорожье. Однако, по словам генерал-лейтенанта, отсутствие хотя бы одного специалиста для обслуживания комплекса повлечет за собой его полную небоеготовность.
«Patriot – это серьезный комплекс средней дальности, может прикрыть группировку войск, а может прикрыть город типа Запорожья, города с населением до 500 тысяч. Комплекс не самый современный, но задачи выполняет эффективно, при этом он уступает комплексу С-300 по многим показателям: высоте уничтожаемой цели, скорости цели, по техническим параметрам и мобильным возможностям. Но есть много факторов его технической поддержки: его обеспечение зенитно-управляемыми ракетами, каким составом обслуживается комплекс, переучены люди или нет, проведено ли боевое слаживание. В результате боевых действий идут потери, отсутствие любого специалиста влечет за собой небоеготовность комплекса», - сказал Бижев.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские вооруженные силы «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить на Украину. Он отмечал, что Patriot — это устаревшая система, не работающая так же хорошо, как российский комплекс С-300, сообщает НСН.
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