Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot

ФРГ не станет отправлять на Украину американский ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью журналу Spiegel.

По его словам, в стране в настоящее время имеется лишь один комплекс Patriot производства США.

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Писториус подчеркнул, что если его передать Киеву, то ФРГ не сможет обучать украинских военных.

Вместе с тем, министр обороны Германии пообещал сформировать и передать Украине полноценную танковую дивизию Leopard 2 к 2025 году.

Ранее, как сообщала НСН, американский аналитик Майкл Кофман заявил, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиПВОУкраинаФРГ
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