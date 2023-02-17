Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
ФРГ не станет отправлять на Украину американский ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью журналу Spiegel.
По его словам, в стране в настоящее время имеется лишь один комплекс Patriot производства США.
Писториус подчеркнул, что если его передать Киеву, то ФРГ не сможет обучать украинских военных.
Вместе с тем, министр обороны Германии пообещал сформировать и передать Украине полноценную танковую дивизию Leopard 2 к 2025 году.
Ранее, как сообщала НСН, американский аналитик Майкл Кофман заявил, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине.
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