Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot

Писториус подчеркнул, что если его передать Киеву, то ФРГ не сможет обучать украинских военных.

Вместе с тем, министр обороны Германии пообещал сформировать и передать Украине полноценную танковую дивизию Leopard 2 к 2025 году.

Ранее, как сообщала НСН, американский аналитик Майкл Кофман заявил, что западные танки не изменят ход конфликта на Украине.

