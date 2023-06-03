«Так дальше вести себя нельзя». Россия начнёт переговоры США по СНВ после победы на поле боя
Выход России из ДСНВ был логичным. Переговоры по безопасности вооружений возобновятся, после того, как Россия победит на поле боя, считает политолог Минченко.
Никаких новых аспектов, которые бы учитывали позиции России в вопросах глобальной безопасности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не сделал, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила 3 июня, в субботу в Telеgram-канале внешнеполитического ведомства.
Президент Владимир Путин в конце февраля 2023 года подписал указ о приостановке участия России в Договоре о стратегическом наступательном вооружении.
ДСНВ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Документ, рассчитанный на 10 лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года с возможностью пролонгации на 5 лет по согласованию Москвы и Вашингтона.
В январе 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пришли с договорённости продлить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, заявил бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН.
«Когда нам говорят, что "вы это делать не должны, потому что есть договор", а сами делают, что хотят, так не бывает. Это двустороннее движение, с этим считаться придется. При этом нам особой необходимости в решении этих вопросов нет: у нас есть необходимые заряды, мы их испытываем математически, решаем эти вопросы, имея технологию, когда это гарантировано обеспечит безопасность. Наличие 91,3% абсолютно новых средств полностью гарантирует нашу безопасность. Они (страны Запада - ред. НСН) должны понимать, что так дальше вести себя нельзя», - сказал Клинцевич.
Приостановка участия России в договоре СНВ была ожидаема, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
«Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.
Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что американские власти манипулируют данными о своих стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные МИД РФ.
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