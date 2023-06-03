«Так дальше вести себя нельзя». Россия начнёт переговоры США по СНВ после победы на поле боя

Президент Владимир Путин в конце февраля 2023 года подписал указ о приостановке участия России в Договоре о стратегическом наступательном вооружении.

ДСНВ подписали президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года. Документ, рассчитанный на 10 лет, вступил в силу 5 февраля 2011 года с возможностью пролонгации на 5 лет по согласованию Москвы и Вашингтона.

В январе 2021 года президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пришли с договорённости продлить действие Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.