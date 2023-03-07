Болтон заявил, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок, чем в сумме у Москвы и Пекина

Соединенным Штатам необходимо нарастить свой ядерный арсенал до уровня Москвы и Пекина вместе взятых, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

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Так он прокомментировал для Washington Post решение Москвы приостановить участие в ДСНВ. Он считает, что Вашингтон может пойти на «ядерную конфронтацию» с Россией, а после чего - с Китаем. Болтон призвал не договариваться о контроле над вооружениями, а решать, каким должен быть их ядерный арсенал, чтобы противостоять сразу РФ и КНР.

Ранее глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ.

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ТЕГИ:КитайСШАЯдерное ОружиеДжон Болтон
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