Болтон заявил, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок, чем в сумме у Москвы и Пекина

Так он прокомментировал для Washington Post решение Москвы приостановить участие в ДСНВ. Он считает, что Вашингтон может пойти на «ядерную конфронтацию» с Россией, а после чего - с Китаем. Болтон призвал не договариваться о контроле над вооружениями, а решать, каким должен быть их ядерный арсенал, чтобы противостоять сразу РФ и КНР.

Ранее глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ.

