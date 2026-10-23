Больны душой? Кто вылечит нервный кашель у россиян
Болезнь может атаковать тех, кто привык молчать о своих чувствах, заявил НСН Андрей Кондрахин.
Терапевт в любом случае должен осмотреть пациента, а уже потом списывать проблемы на психологию, когда исключит остальные варианты, рассказал НСН врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин.
Психосоматический кашель начал изводить россиян. Им кажется, что это ОРВИ, но на самом деле — реакция на стресс и тревогу. С начала осени фиксируется всплеск таких обращений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Кондрахин объяснил, к кому идти в таком случае.
«Кашель — это про бронхиты, фарингит, глоточное кольцо и его мышцы. Он имеет как патологическое состояние, так и физиологичесое. Например, по утрам мы просыпаемся, у нас сохранилась за ночь мокрота, и мы должны ее куда-то, грубо говоря, выплюнуть, чтобы освободить бронхи. В таком случае — это нормально. Если вирус или бактерия поражают кашлевой центр, происходит першение, постоянно хотим кашлять — это патология. А самый сложный диагноз — психологический кашель, так как он ни с чем не связан. Его сложно определить. Он проявляется у людей, которые запирают себя — не могут выговориться. Они кашляют душой — настолько возбуждают нервную систему, что хотят кашлять. Как только они выговорятся, то у них все закончится. Мы в любом случае идем к терапевту с таким недугом, чтобы не пропустить или списать какое-то заболевание на психологию, а потом уже к психотерапевту», — отметил он.
Ранее Кондрахин назвал НСН главные симптомы гипертонии, которые нельзя игнорировать.
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