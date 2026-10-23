Терапевт в любом случае должен осмотреть пациента, а уже потом списывать проблемы на психологию, когда исключит остальные варианты, рассказал НСН врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин.



Психосоматический кашель начал изводить россиян. Им кажется, что это ОРВИ, но на самом деле — реакция на стресс и тревогу. С начала осени фиксируется всплеск таких обращений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Кондрахин объяснил, к кому идти в таком случае.