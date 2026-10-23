Из тайги в тюрьму: За что в России арестовали старообрядца из США
Защита Стефана Касачева, отправленного в СИЗО за ловлю краснокнижной рыбы, обратилась к Дональду Трампу, рассказал НСН Игорь Трунов.
Задержанный в Красноярском крае гражданин США жил в скиту старообрядцев, его община готовилась в зимовке и никто не знал, что среди пойманной рыбы были осетры из Красной книги. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов – гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 млн рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.
Как рассказал НСН Игорь Трунов, представляющий интересы американца, в этом деле ключевым моментом станет то, можно ли отнести старообрядцев, населяющим Северную часть России уже 300 лет, к коренным народам или нет.
«Это дело попало ко мне, потому что я учился в Америке, и в США у меня есть адвокатский статус. Собственно, из Америки, а не из Красноярского края, на меня и вышли с просьбой представлять интересы Касачева. Сам Стефан родился с общине главного центра старообрядцев в городе Вудберн, штат Орегон. Там проживает 15 тысяч человек, они одеваются на русский манер и говорят по-русски, правда, на том русском языке, который был еще до Петровских времен. С 90-х годов члены этой общины приезжают в Сибирь и расселяются там в скитах. Скит, в котором жил Стефан, насчитывает 300 лет и находится в уединенном и максимально изолированном поселении. Эти люди живут как монахи-отшельники, в строгом религиозном укладе, а кормятся тем, что дает природа. Чтоб вы понимали, до ближайшего магазина тысяча километров. Питание у них довольно аскетическое – они едят только рыбу, ягоды, яйца, и никакого мяса», - рассказал Трунов.
По словам адвоката, осенью старообрядцы привычно запасаются продовольствием на зиму. Ходят по грибы и ягоды, излишки кедровых орехов меняют на зерно и сами делают хлеб, а также ловят рыбу. В сентябре этого года монахи из скита Стефана Касачева отправились как раз на такую рыбалку на реку Сургутиха, где и были задержаны. Как отметил Трунов, среди пойманных лещей, щуки и карасей оказались краснокнижные осетры.
«Ну, монахи ни сном ни духом! Они 300 лет ловят рыбу, и откуда им знать, что какая-то из рыб, которую он поймали, внесена в Красную книгу, понимаете? Тем не менее их задержали, вывезли в Красноярск, а так как поселить их некуда, посадили в СИЗО. Причем так как они монахи, документов-то у них нет. У Стефана нашли только старый, просроченный на шест лет американский паспорт. У них же постриг, им вообще нельзя иметь документы. Но местным монахам проще, им быстро сделали справки. А что делать с американцем? Он же, приехав в России, сразу постриг принял, поэтому даже вид на жительство не просил. Когда его привели в СИЗО, его подстригли-побрили, а для них это грех понимаете, он испытал шок. В истории есть случаи, когда попытки привить им цивилизацию заканчивались самосожжением», - рассказал про мытарства американца Трунов.
Сейчас, по словам адвоката, защита уже обралась в интересах старообрядца Косачева в посольство США в Москве за помощью в восстановлении документов, а также к президенту США Дональду Трампу.
«Трамп известен тем, что борется за права граждан Америки. А здесь же парадоксальная ситуация. Причем парадоксальна она и для России, и для Америки. Человек дал зарок всю жизнь жить в тайге без техники, без света, без электричества и без документов. И вот он попал в сферу цивилизации, которая в суде при избрании меры пресечения у него спрашивает: “А ты где живешь? И если хочешь подписку о невыезде, то где ты будешь находиться, в скиту?”. То есть перед нами столкновение допетровской раскольной Руси с современной цивилизацией», - отметил Трунов.
Защитник добавил, что в этом деле важно будет разобраться, можно ли отнести старообрядцев к коренным народам, которые получают защиту по Конституции.
«Конституция гарантирует для коренных народов, малочисленных народов Севера и Дальнего Востока возможность питаться дарами природы. То есть охотиться, в том числе и на экземпляры из Красной книги, потому что это их образ жизни. Он защищен Конституцией. И здесь встал вопрос: а вот эти старообрядцы, они относятся к этим категориям, защищенным Конституцией коренных малочисленных народов Севера?» - добавил Трунов.
26 октября в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Восемь лет за рыбу: Американский монах-старовер просит Трампа спасти его от российской тюрьмы».
Игорь Трунов и представитель родственников обвиняемого Денис Гановичев обсудят, распространяются ли Конституционные гарантии коренных малочисленных народов севера на постоянно проживающих в отдаленной Сибири старообрядцев, почему избрана самая строгая мера пресечения, может ли рыбная ловля для пропитания повлечь уголовную ответственность, соблюдаются ли религиозные права задержанных и как будет решаться судьба американского гражданина.
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