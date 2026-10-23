«Это дело попало ко мне, потому что я учился в Америке, и в США у меня есть адвокатский статус. Собственно, из Америки, а не из Красноярского края, на меня и вышли с просьбой представлять интересы Касачева. Сам Стефан родился с общине главного центра старообрядцев в городе Вудберн, штат Орегон. Там проживает 15 тысяч человек, они одеваются на русский манер и говорят по-русски, правда, на том русском языке, который был еще до Петровских времен. С 90-х годов члены этой общины приезжают в Сибирь и расселяются там в скитах. Скит, в котором жил Стефан, насчитывает 300 лет и находится в уединенном и максимально изолированном поселении. Эти люди живут как монахи-отшельники, в строгом религиозном укладе, а кормятся тем, что дает природа. Чтоб вы понимали, до ближайшего магазина тысяча километров. Питание у них довольно аскетическое – они едят только рыбу, ягоды, яйца, и никакого мяса», - рассказал Трунов.

По словам адвоката, осенью старообрядцы привычно запасаются продовольствием на зиму. Ходят по грибы и ягоды, излишки кедровых орехов меняют на зерно и сами делают хлеб, а также ловят рыбу. В сентябре этого года монахи из скита Стефана Касачева отправились как раз на такую рыбалку на реку Сургутиха, где и были задержаны. Как отметил Трунов, среди пойманных лещей, щуки и карасей оказались краснокнижные осетры.

«Ну, монахи ни сном ни духом! Они 300 лет ловят рыбу, и откуда им знать, что какая-то из рыб, которую он поймали, внесена в Красную книгу, понимаете? Тем не менее их задержали, вывезли в Красноярск, а так как поселить их некуда, посадили в СИЗО. Причем так как они монахи, документов-то у них нет. У Стефана нашли только старый, просроченный на шест лет американский паспорт. У них же постриг, им вообще нельзя иметь документы. Но местным монахам проще, им быстро сделали справки. А что делать с американцем? Он же, приехав в России, сразу постриг принял, поэтому даже вид на жительство не просил. Когда его привели в СИЗО, его подстригли-побрили, а для них это грех понимаете, он испытал шок. В истории есть случаи, когда попытки привить им цивилизацию заканчивались самосожжением», - рассказал про мытарства американца Трунов.

Сейчас, по словам адвоката, защита уже обралась в интересах старообрядца Косачева в посольство США в Москве за помощью в восстановлении документов, а также к президенту США Дональду Трампу.