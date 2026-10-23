В Пермском крае при атаке БПЛА поврежден промышленный объект

Промышленный объект был поврежден в результате атаки беспилотников в Пермском крае. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.

Всего над краем сбили 20 украинских дронов, пишет RT. По словам губернатора, промобъект получил незначительные повреждения.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - написал Махонин в мессенджере «Макс».

Кроме того, в Березниках и Соликамске из-за БПЛА незначительно пострадало остекление двух квартир в многоквартирных домах.

Ранее в Нижегородской области при беспилотной атаке были повреждены несколько жилых домов, объект образования и инфраструктуры.

