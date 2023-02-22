В Кремле заявили, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада

России важно сохранять терпеливый подход, ожидая, что Запад созреет для нормального диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Представитель Кремля отметил, что коллективный Запад «достаточно консолидированно» отреагировал на решение Москвы приостановить работу в рамках договора. По словам Пескова, это не дает российской стороне повода надеяться на готовность к диалогу или переговорам.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что обстоятельства могут измениться.

«Для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности... над вооружением», — указал Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация вокруг СНВ-3 целиком зависит от США.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДоговорРоссияДмитрий Песков
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