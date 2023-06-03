Захарова раскритиковала слова Салливана о позиции США по системе безопасности

США готовы участвовать в разработке новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав: США, России, Китая, Великобритании и Франции. Соединённые Штаты также выразили готовность «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 июня.

«Отмечаем, что каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет», – подчеркнула Захарова.

По ее мнению, американская сторона снова настаивает на взаимодействии с США в области контроля над вооружениями и выработке нового соглашения вместо Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который завершит свое действие в 2026 году.

Захарова также подчеркнула, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности в различных форматах и формах.

Ранее, с 1 июня, Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о боеприпасах в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в Госдепартаменте.



