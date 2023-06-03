Захарова раскритиковала слова Салливана о позиции США по системе безопасности
Никаких новых аспектов, которые бы учитывали позиции России в вопросах глобальной безопасности, Салливан не сделал, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила 3 июня, в субботу в Telеgram-канале внешнеполитического ведомства.
США готовы участвовать в разработке новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав: США, России, Китая, Великобритании и Франции. Соединённые Штаты также выразили готовность «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 июня.
«Отмечаем, что каких-либо принципиально новых моментов, которые откликались бы на российские озабоченности и учитывали наши позиции, в них, по сути, нет», – подчеркнула Захарова.
По ее мнению, американская сторона снова настаивает на взаимодействии с США в области контроля над вооружениями и выработке нового соглашения вместо Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который завершит свое действие в 2026 году.
Захарова также подчеркнула, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности в различных форматах и формах.
Ранее, с 1 июня, Соединенные Штаты прекратили передавать России информацию о боеприпасах в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в Госдепартаменте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Так дальше вести себя нельзя». Россия начнёт переговоры США по СНВ после победы на поле боя
- Захарова раскритиковала слова Салливана о позиции США по системе безопасности
- Порт Тикси в Якутии открыли для иностранных судов
- Украина «по-корейски». Демилитаризованная зона поможет решить конфликт
- Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
- «Ждать лета». В России назвали возможные сроки украинского контрнаступления
- Турция отправит батальон спецназа в Косово по просьбе НАТО
- Пригожин пообещал прийти на защиту Белгородской области
- Три человека погибло из-за обстрела села Соболевка Белгородской области
- Пригожин уладил конфликт с Кадыровым по телефону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru