В Кремле рассказали, когда запланированы переговоры в Абу-Даби по Украине

Трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине запланированы в первой половине ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что встреча с участием России, США и Украины пройдет в Абу-Даби.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту. Их целью станет выход к окончательному миру и обеспечению безопасности РФ.


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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий Песков

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