Госдеп назвал условие для продления Договора СНВ после 2026 года
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, при каком условии Вашингтон может пойти на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.
Обсуждать продление договора на срок после 2026 года возможно только при возвращении России к исполнению соглашения, заявил Прайс.
Он сообщил, что пока Вашингтон сосредоточится на возвращении Москвы к участию в ДСНВ. По словам представителя Госдепа, исполнение обеими странами договора соответствует интересам всего мира.
О приостановке участия РФ в Договоре СНВ заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Парламентарии поддержали решение единогласно.
Москве следует вернуться к ДСНВ, сказал ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает НСН.
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