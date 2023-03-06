Госдеп назвал условие для продления Договора СНВ после 2026 года

Обсуждать продление договора на срок после 2026 года возможно только при возвращении России к исполнению соглашения, заявил Прайс.

Он сообщил, что пока Вашингтон сосредоточится на возвращении Москвы к участию в ДСНВ. По словам представителя Госдепа, исполнение обеими странами договора соответствует интересам всего мира.

О приостановке участия РФ в Договоре СНВ заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Парламентарии поддержали решение единогласно.

Москве следует вернуться к ДСНВ, сказал ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает НСН.

