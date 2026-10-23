Песков: Поставки дизеля из России в США начались и ритмично продолжатся
Поставки дизельного топлива из России в США стартовали, они будут продолжены. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Уже первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам», — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, далее поставки будут «ритмично» продолжаться.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что экспорт дизеля позволит России получить прибыль и увеличить добычу нефти.
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