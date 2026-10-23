В вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям

Минобрнауки намерено увеличить количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, востребованным у олимпиадников. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.

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Министр на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров представил ключевые изменения в приеме в вузы на 2027 год.

«Увеличение ведущим вузам количества бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям», - указано в соответствующей презентации.

Ранее Минобрнауки сократило на четверть список школьных олимпиад, которые давали право на приоритетное зачисление в вузы.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Минобрнаукивузы

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