Ветеринары раскрыли, почему сложно будет ввести полисы ОМС для животных
Михаил Шеляков заявил НСН, что ветеринария в России на 90% частная, клиники чувствуют себя прекрасно.
Не все клиники захотят ввести полис ОМС для животных, а хозяева пока тоже скептически к этому относятся, рассказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
В России предложили ввести полисы ОМС для домашних животных. В Общественной палате считают, что введение полиса ОМС для домашних питомцев поможет людям не влезать в непредвиденные долги, получать бесплатную и эффективную помощь в оказании медицинских услуг, повысит ответственность у ветеринарных клиник за лечение каждого своего пациента. Такое мнение высказал зампред комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, передает ТАСС. Шеляков назвал это хорошей идеей, но не такой простой в реализации.
«Идея хорошая, такие попытки уже были. С одной стороны, мы видим плюсы, это ответственность и уверенность, люди не будут откладывать визит к врачу. По этому полису можно будет проходить ежегодные диспансеризации, например, которые позволяю выявить заболевание на ранней стадии. Также могли быть квоты на сложные операции и дорогие услуги, что также повысило бы возможности лечения. С другой стороны, большинство граждан с недоверием относятся к подобным инициативам, считают, что есть подводные камни. Боятся, что это будет налогами облагаться, проверками, обязательствами и так далее. Я думаю, что рано или поздно к этому придем, но требуется разъяснительная работа», - рассказал он.
При этом он отметил, что потребуется разъяснение и для самих клиник.
«Надо предоставлять этот полис всем, другой вопрос, хватит ли клиник, которые готовы были бы сотрудничать. Ветеринария у нас на 90% частная, захотят ли клиники в этом участвовать? Пока у них все хорошо. Это достаточно прибыльный бизнес. Какие-то новшества требуют разъяснительной работы, для чего это нужно. Лицензирования у нас сейчас нет. Если берем масштаб страны, то нужно будет как-то регулировать и ценообразование, и стандарты вводить», - добавил он.
Ветеринарная отрасль в России сегодня сталкивается с отсутствием должного регулирования рынка, удорожанием услуг, распространением практики навязывания лишних процедур, а также нехваткой универсальных ветеринаров, способных полноценно лечить животных, сказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
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