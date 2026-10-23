«Идея хорошая, такие попытки уже были. С одной стороны, мы видим плюсы, это ответственность и уверенность, люди не будут откладывать визит к врачу. По этому полису можно будет проходить ежегодные диспансеризации, например, которые позволяю выявить заболевание на ранней стадии. Также могли быть квоты на сложные операции и дорогие услуги, что также повысило бы возможности лечения. С другой стороны, большинство граждан с недоверием относятся к подобным инициативам, считают, что есть подводные камни. Боятся, что это будет налогами облагаться, проверками, обязательствами и так далее. Я думаю, что рано или поздно к этому придем, но требуется разъяснительная работа», - рассказал он.

При этом он отметил, что потребуется разъяснение и для самих клиник.

«Надо предоставлять этот полис всем, другой вопрос, хватит ли клиник, которые готовы были бы сотрудничать. Ветеринария у нас на 90% частная, захотят ли клиники в этом участвовать? Пока у них все хорошо. Это достаточно прибыльный бизнес. Какие-то новшества требуют разъяснительной работы, для чего это нужно. Лицензирования у нас сейчас нет. Если берем масштаб страны, то нужно будет как-то регулировать и ценообразование, и стандарты вводить», - добавил он.

Ветеринарная отрасль в России сегодня сталкивается с отсутствием должного регулирования рынка, удорожанием услуг, распространением практики навязывания лишних процедур, а также нехваткой универсальных ветеринаров, способных полноценно лечить животных, сказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

