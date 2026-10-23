При взрыве на шахте в Турции погибли два человека
23 октября 202611:58
Юлия Савченко
Взрыв прогремел в угольной шахте на севере Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
По его данным, ЧП произошло в провинции Зонгулдак.
«По предварительным данным, двое погибших», - отмечает телеканал.
Также сообщается, что пять человек были ранены.
Ранее в российском Североуральске один рабочий погиб из-за обрушения породы на шахте, было возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Больны душой? Кто вылечит нервный кашель у россиян
- Пока с солнцем: Когда в Москву придут холода и заморозки
- В Пермском крае при атаке БПЛА поврежден промышленный объект
- Из тайги в тюрьму: За что в России арестовали старообрядца из США
- Газманов пожаловался, что потерял неопубликованные песни из-за сбоев «Яндекса»
- Ветеринары раскрыли, почему сложно будет ввести полисы ОМС для животных
- При взрыве на шахте в Турции погибли два человека
- Посол заявил, что диалог России и Черногории почти полностью заморожен
- Люди безграничного дефицита совести: Какие отрасли терпят наибольшие убытки
- Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с распространением коронавируса