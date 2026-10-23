При взрыве на шахте в Турции погибли два человека

Взрыв прогремел в угольной шахте на севере Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек

По его данным, ЧП произошло в провинции Зонгулдак.

«По предварительным данным, двое погибших», - отмечает телеканал.

Также сообщается, что пять человек были ранены.

Ранее в российском Североуральске один рабочий погиб из-за обрушения породы на шахте, было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПогибшиеШахтыТурция

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