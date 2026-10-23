Газманов пожаловался, что потерял неопубликованные песни из-за сбоев «Яндекса»

Певец, народный артист России Олег Газманов потерял неопубликованные композиции из-за сбоя в работе сервисов компании «Яндекс». Об этом исполнитель рассказал в беседе с РИА Новости.

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«К сожалению, большая часть материала погибла. У меня весь материал был в облаке на "Яндексе"»,- поделился Газманов.

Певец отметил, что потерял очень много песен, и назвал это трагедией.

Ранее стало известно о сбое сервисов «Яндекса» после атаки ВСУ на центры обработки данных компании. В частности, пользователи облачного хранилища «Яндекс Диск» жаловались на невозможность открыть и скачать файлы.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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