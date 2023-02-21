«Придется считаться!»: Приостановку участия России в ДСНВ сочли ответом Западу

Возобновить участие России в договоре СНВ будет несложно, однако сначала Запад должен понять, как нельзя себя вести, отметил в эфире НСН Франц Клинцевич. 

России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ, заявил бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН.

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Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, он указал, что Россию невозможно победить на поле боя. Франц Клинцевич отметил, что Запад должен понимать, что он не может постоянно угрожать России.

«Когда нам говорят, что "вы это делать не должны, потому что есть договор", а сами делают, что хотят, так не бывает. Это двустороннее движение, с этим считаться придется. При этом нам особой необходимости в решении этих вопросов нет: у нас есть необходимые заряды, мы их испытываем математически, решаем эти вопросы, имея технологию, когда это гарантировано обеспечит безопасность. Наличие 91,3% абсолютно новых средств полностью гарантирует нашу безопасность. Они (страны Запада - ред. НСН) должны понимать, что так дальше вести себя нельзя», - сказал Клинцевич.

Он отметил, что Россия не боится Франции и Великобритании, которые также являются ядерными державами. По словам Клинцевича, на территорию США достаточно будет сбросить шесть «современных зарядов», чтобы полностью деморализовать страну. Кроме того, Клинцевич отметил, что возобновить участие России в договоре СНВ будет несложно.

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«В том противостоянии, которое мы сегодня имеем, участвует в том числе Германия и Франция. Мы не боимся, потому что давно работаем по вопросам разумной достаточности. Количество этих средств не имеет значения. Институты рассчитали и сказали, что, если на территорию США попадут шесть современных зарядов, они будут полностью деморализованы. Мы приостановили участие в договоре, парламент это завтра ратифицирует. Возобновить участие будет несложно, для этого нужны сигналы и реакции. Основные моменты будут сказаны сегодня послу США в России», - резюмировал Клинцевич.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было приостановлено участие в договоре СНВ. В свою очередь политолог Евгений Минченко в беседе с НСН указал, что приостановка договора СНВ была ожидаема.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗападДоговорПослание Федеральному Собранию
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