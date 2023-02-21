«Придется считаться!»: Приостановку участия России в ДСНВ сочли ответом Западу

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, он указал, что Россию невозможно победить на поле боя. Франц Клинцевич отметил, что Запад должен понимать, что он не может постоянно угрожать России.

«Когда нам говорят, что "вы это делать не должны, потому что есть договор", а сами делают, что хотят, так не бывает. Это двустороннее движение, с этим считаться придется. При этом нам особой необходимости в решении этих вопросов нет: у нас есть необходимые заряды, мы их испытываем математически, решаем эти вопросы, имея технологию, когда это гарантировано обеспечит безопасность. Наличие 91,3% абсолютно новых средств полностью гарантирует нашу безопасность. Они (страны Запада - ред. НСН) должны понимать, что так дальше вести себя нельзя», - сказал Клинцевич.

Он отметил, что Россия не боится Франции и Великобритании, которые также являются ядерными державами. По словам Клинцевича, на территорию США достаточно будет сбросить шесть «современных зарядов», чтобы полностью деморализовать страну. Кроме того, Клинцевич отметил, что возобновить участие России в договоре СНВ будет несложно.