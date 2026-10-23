Пока с солнцем: Когда в Москву придут холода и заморозки
Выходные и новая неделя в столице пройдут преимущественно без осадков и с солнцем, заявил НСН Александр Шувалов.
Существенное похолодание в Москве ожидается только к началу ноября, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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«Никаких сюрпризов в средней полосе, никаких катаклизмов ни на севере, ни на юге. Продолжается осень без дождей, с обилием солнца, с положительной температурой ночью, 10-14 градусов тепла днем. Во вторник нас ждет прохождение холодного фронта, начиная с запада, поэтому будет небольшое понижение температуры. Днем будет 7-9 градусов тепла. Я думаю, что пока еще обойдется без заморозков. В остальные дни преимущественно без осадков. Более существенное похолодание пока рисуется только не первые дни ноября. Автомобилистам нужно следить за прогнозом на 1-2 ноября, если будет ждать мороз в 0-5 градусов, тогда нужно бежать на шиномонтаж», - отметил он.
Ранее в пресс-центре НСН Александр Шувалов рассказывал, что есть предпосылки, что в ряде регионов предстоящая зима может быть холоднее обычного.
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