Существенное похолодание в Москве ожидается только к началу ноября, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Никаких сюрпризов в средней полосе, никаких катаклизмов ни на севере, ни на юге. Продолжается осень без дождей, с обилием солнца, с положительной температурой ночью, 10-14 градусов тепла днем. Во вторник нас ждет прохождение холодного фронта, начиная с запада, поэтому будет небольшое понижение температуры. Днем будет 7-9 градусов тепла. Я думаю, что пока еще обойдется без заморозков. В остальные дни преимущественно без осадков. Более существенное похолодание пока рисуется только не первые дни ноября. Автомобилистам нужно следить за прогнозом на 1-2 ноября, если будет ждать мороз в 0-5 градусов, тогда нужно бежать на шиномонтаж», - отметил он.

Ранее в пресс-центре НСН Александр Шувалов рассказывал, что есть предпосылки, что в ряде регионов предстоящая зима может быть холоднее обычного.

