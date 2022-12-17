Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы
Минобороны «мобилизовало» военкомов, чтобы опровергнуть заявления коллеги из Подмосковья об увеличении времени срочной службы. Пришлось оправдываться.
Военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин заявил, что призывники, начиная с 2023 года, будут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет. Об этом он рассказал в эфире «Дмитров ТВ».
Также он объявил о том, что мобилизация в России не закончена, а приостановлена.
В связи с ажиотажем видеоматериал сняли с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».
Несмотря на это, заявление военкома, сделанное в условиях ведения Россией специальной военной опеации (СВО) на Украине и недавно завершившейся мобилизацией, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Фотину пришлось пояснять свою позицию журналистам. В эфире «Москва онлайн» он прокомментировал своё заявление об увеличении сроков службы в армии.
«Я там много, что сказал. Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал Фотин.
Он даже рассказал, что видео якобы было снято давно, а он узнал о публикации только сегодня. Зачем его записывали и почему мобилизацию в России «приостановили» два года назад — Фотин пояснять не стал, отмечает издание Baza в своем Telegram-канале.
Военком Крыма в отставке Анатолий Малолетко в беседе с NEWS.ru скорректировал информацию коллеги. Он подтвердил, что решение об увеличении срока срочной службы в России ожидается, но пока нет конкретной информации и соответствующей.
«Такое решение, конечно, ожидается, но пока какой-то конкретной информации и указаний нет. А военный комиссар Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение. Так сказать, не подумав. По той причине, что такие вещи нельзя говорить, пока не вышел указ», — сказал он.
В результате Минобороны вынуждено было подготовить комментарий военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова. Он отметил, что военное ведомство не предлагает каких-либо изменений законодательства Российской Федерации по изменению сроков военной службы по призыву. Его заявление опубликовано в Telegram-канале МО РФ.
В сообщении указана ссылка на 38 статью Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.
«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», - заявил Астахов.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- В Минобороны РФ подтвердили нанесение массированного удара по объектам энергетики на Украине
- Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы
- Минобороны РФ: Сорвана попытка переброски ВСУ иностранного оружия в зону боевых действий
- Захарова: Болезненные последствия антироссийских санкций для ЕС будут нарастать
- В Минобороны не планируют увеличивать продолжительность срочной службы
- В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе
- Шольц призвал не «обрывать нити» переговоров с Россией
- СМИ: В регионах РФ предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке
- Мечтать не вредно. В России заявили об отсутствии шансов для Украины захватить Крым
- Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru