Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы

Также он объявил о том, что мобилизация в России не закончена, а приостановлена.

В связи с ажиотажем видеоматериал сняли с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».



Несмотря на это, заявление военкома, сделанное в условиях ведения Россией специальной военной опеации (СВО) на Украине и недавно завершившейся мобилизацией, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Фотину пришлось пояснять свою позицию журналистам. В эфире «Москва онлайн» он прокомментировал своё заявление об увеличении сроков службы в армии.