Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы

Минобороны «мобилизовало» военкомов, чтобы опровергнуть заявления коллеги из Подмосковья об увеличении времени срочной службы. Пришлось оправдываться.

Военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин заявил, что призывники, начиная с 2023 года, будут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет. Об этом он рассказал в эфире «Дмитров ТВ».

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Также он объявил о том, что мобилизация в России не закончена, а приостановлена.

В связи с ажиотажем видеоматериал сняли с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».

Несмотря на это, заявление военкома, сделанное в условиях ведения Россией специальной военной опеации (СВО) на Украине и недавно завершившейся мобилизацией, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Фотину пришлось пояснять свою позицию журналистам. В эфире «Москва онлайн» он прокомментировал своё заявление об увеличении сроков службы в армии.

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«Я там много, что сказал. Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал Фотин.

Он даже рассказал, что видео якобы было снято давно, а он узнал о публикации только сегодня. Зачем его записывали и почему мобилизацию в России «приостановили» два года назад — Фотин пояснять не стал, отмечает издание Baza в своем Telegram-канале.

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Военком Крыма в отставке Анатолий Малолетко в беседе с NEWS.ru скорректировал информацию коллеги. Он подтвердил, что решение об увеличении срока срочной службы в России ожидается, но пока нет конкретной информации и соответствующей.

«Такое решение, конечно, ожидается, но пока какой-то конкретной информации и указаний нет. А военный комиссар Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение. Так сказать, не подумав. По той причине, что такие вещи нельзя говорить, пока не вышел указ», — сказал он.

В результате Минобороны вынуждено было подготовить комментарий военного комиссара Московской области полковника Алексея Астахова. Он отметил, что военное ведомство не предлагает каких-либо изменений законодательства Российской Федерации по изменению сроков военной службы по призыву. Его заявление опубликовано в Telegram-канале МО РФ.

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В сообщении указана ссылка на 38 статью Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», - заявил Астахов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФПризывПризывники
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