Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту

Российские власти не стремятся к конфликту с НАТО, признал посол США при альянсе Мэттью Уитакер. Об этом сообщает Associated Press.

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По словам Уитакера, президент России Владимир Путин «не хочет конфликта с НАТО».

Кроме того, посол призвал «не перебарщивать» с реагированием на ЧП с беспилотниками в Европе, ответственность за которые пытаются возложить на Москву. Как отметил Уитакер, «этого и хотели бы или на что надеялись бы» противники Североатлантического альянса.

Между тем председатель военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы альянса готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.

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ФОТО: РИА Новости
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