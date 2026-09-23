Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту
Российские власти не стремятся к конфликту с НАТО, признал посол США при альянсе Мэттью Уитакер. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Уитакера, президент России Владимир Путин «не хочет конфликта с НАТО».
Кроме того, посол призвал «не перебарщивать» с реагированием на ЧП с беспилотниками в Европе, ответственность за которые пытаются возложить на Москву. Как отметил Уитакер, «этого и хотели бы или на что надеялись бы» противники Североатлантического альянса.
Между тем председатель военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы альянса готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Названа причина, почему Володин может остаться спикером Госдумы
- ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново
- Энергетический шок: Заводам в Европе предрекли остановку работы
- «Рубят сук под собой»: Как аукнется ЕС новое продление антироссийских санкций
- В Москве задержали готовившего подрыв авто в кортеже высокопоставленного чиновника
- Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту
- В Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции
- Невозможно скрыть? Психиатр удивился родителям, которые маскируют аутизм у детей
- Россия может нарастить добычу угля почти на 50% к 2050 году
- Президент Науру на ГА ООН объявил о выходе страны из МУС