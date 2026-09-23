Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту

По словам Уитакера, президент России Владимир Путин «не хочет конфликта с НАТО».

Кроме того, посол призвал «не перебарщивать» с реагированием на ЧП с беспилотниками в Европе, ответственность за которые пытаются возложить на Москву. Как отметил Уитакер, «этого и хотели бы или на что надеялись бы» противники Североатлантического альянса.

Между тем председатель военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы альянса готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.

