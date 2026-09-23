«Рубят сук под собой»: Как аукнется ЕС новое продление антироссийских санкций
Санкциями Евросоюз лишь уничтожает собственную репутацию, к ЕС уже никто в мире не относится всерьез, сказал НСН Константин Долгов.
Беспрецедентное продление антироссийских санкций Евросоюзом на три года лишь подтвердило враждебный настрой ЕС, который только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Послы Евросоюза впервые в истории согласовали продление санкций против РФ на три года. Об этом сообщило агентство Reuters. Долгов отметил, что не имеет значения, насколько продлены санкции, поскольку от отношений между Россией и Евросоюзом уже ничего не осталось.
«Евросоюз и так ведет враждебную политику, от отношений между ЕС и Россией на данном этапе ничего не осталось. Более того, Евросоюз фактически участвует в войне против России, снабжая Украину оружием, деньгами, военным снаряжением, различного рода оборудованием, которое в том числе убивает мирных россиян. Думаю, на этом фоне продление антироссийских санкций на три года — самый мягкий шаг со стороны ЕС. Это очередной шаг, показывающий, что Евросоюз окончательно и давно растоптал все принципы, на которых он был построен, связанные с правами человека, свободой передвижения и другими уже ничего не значащими для нынешнего поколения европейских лидеров постулатами. Подавляющее большинство людей, которые находятся под европейскими санкциями, полагаю, не собираются посещать Европу. К этим людям принадлежит и ваш покорный слуга. Поэтому не имеет большого значения, насколько продлят эти санкции», — сказал Долгов.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, Россия готова к восстановлению отношений с ЕС.
«С российской стороны были заявления, что Москва готова попытаться нормализовать отношения с Евросоюзом, если он откажется от враждебной антироссийской политики. Но сегодня подобных шагов со стороны Евросоюза не просматривается. Другое дело, что европейцы рубят сук, на котором они сидят. Они не только загоняют в тупик свою экономику, но и уничтожают свое реноме. Отношение к Евросоюзу в мире назвать серьезным практически невозможно. Все прекрасно понимают, что вес Евросоюза уменьшается с каждым днем, и это будет усугубляться по вине самого ЕС. Санкции — проблема в основном для них самих, для их репутации в мире. ЕС сидит на все более дорогих газе и нефти, в Евросоюзе растет безработица и полный хаос с миграционной политикой. Очень красноречиво на этом фоне выглядят выборы в Германии», — добавил дипломат.
При этом Долгов заявил, что изменения в политике Евросоюза все же неизбежны.
«Я думаю, что изменения в Европе будут, причем их будет все больше и больше. Не завтра, не сразу, не радикально, но они обязательно будут. Сами европейцы проголосуют своим кошельком против такой политики, в том числе против антироссийской политики. Можно либо нормально и цивилизованно сотрудничать с Россией, либо скатываться все дальше в сторону конфронтации», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Россия в ответ на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.
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