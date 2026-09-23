Беспрецедентное продление антироссийских санкций Евросоюзом на три года лишь подтвердило враждебный настрой ЕС, который только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Послы Евросоюза впервые в истории согласовали продление санкций против РФ на три года. Об этом сообщило агентство Reuters. Долгов отметил, что не имеет значения, насколько продлены санкции, поскольку от отношений между Россией и Евросоюзом уже ничего не осталось.

«Евросоюз и так ведет враждебную политику, от отношений между ЕС и Россией на данном этапе ничего не осталось. Более того, Евросоюз фактически участвует в войне против России, снабжая Украину оружием, деньгами, военным снаряжением, различного рода оборудованием, которое в том числе убивает мирных россиян. Думаю, на этом фоне продление антироссийских санкций на три года — самый мягкий шаг со стороны ЕС. Это очередной шаг, показывающий, что Евросоюз окончательно и давно растоптал все принципы, на которых он был построен, связанные с правами человека, свободой передвижения и другими уже ничего не значащими для нынешнего поколения европейских лидеров постулатами. Подавляющее большинство людей, которые находятся под европейскими санкциями, полагаю, не собираются посещать Европу. К этим людям принадлежит и ваш покорный слуга. Поэтому не имеет большого значения, насколько продлят эти санкции», — сказал Долгов.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, Россия готова к восстановлению отношений с ЕС.