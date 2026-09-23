ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново
23 сентября 202612:14
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили еще два села в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Ведомство указало, что группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в регионе, пишет RT. Силы РФ расширяют внешнюю зону контроля.
«В кольце окружения... установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново», - заявили в министерстве.
Ранее армия России освободила населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.
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