ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново

Вооруженные силы России освободили еще два села в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Ведомство указало, что группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения в регионе, пишет RT. Силы РФ расширяют внешнюю зону контроля.

«В кольце окружения... установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново», - заявили в министерстве.

Ранее армия России освободила населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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