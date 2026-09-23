Невозможно скрыть? Психиатр удивился родителям, которые маскируют аутизм у детей
Отклонения у ребенка сразу видны окружающим, заявил НСН Владимир Менделевич.
Родители хотят получить от психиатра диагноз для ребенка, а скрывать его бессмысленно, так как окружающие все равно заметят, рассказал НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.
Родители массово скрывают от школ аутизм, СДВГ и задержки в развитии у своих детей, чтобы «не испортить им жизнь» диагнозами. По итогу педагоги не выдерживают нагрузки, а конкретного механизма, как решить эту проблему — нет. По словам учителей всегда существовали мамочки, которые не хотели официально подтверждать заболевания своих детей из страха поставить крест на их будущем. Но последнее время история стала массовой. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Менделевича удивила такая информация.
«Это совершенно расходится с другой точкой зрения, которая бытует в области психиатрии и неврологии, что родители как раз активнейшим образом хотят, чтобы детям поставили диагноз. В таком случае можно получить серьезные меры социальной поддержки. К тому же, невозможно скрыть то, что видно каждому. Аутизм — это особенности поведения, из-за которых ребенок ведет себя странно по отношению к окружающим. Это неумение коммуницировать, странные реакции на происходящее. Но тут есть разные степени выраженности. Например, высокофункциональный аутизм или синдром Аспергера, когда ребенок интеллектуально развит и хорошо учится, талантливый и даже гениальный, но все считают его странненьким. А есть тяжелые случаи с умственной отсталостью, когда дети в общей школе учиться не могут. Большинство все же идут в общие классы: с одной стороны, это помогает воспитывать остальных ребят, чтобы они понимали, что не все вокруг здоровы и что надо гуманно относиться к людям с особенностями. А с другой стороны, это социализация, которая очень нужна для детей с аутизмом», — отметил он.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс назвала в пресс-центре НСН основные причины возникновения аутистических расстройств.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Стерлитамаке задержали владельца ТЦ, где при пожаре погибли четыре человека
- В Кремле высказались о возможности встреч Путина с Зеленским и Трампом
- Названа причина, почему Володин может остаться спикером Госдумы
- ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново
- Энергетический шок: Заводам в Европе предрекли остановку работы
- «Рубят сук под собой»: Как аукнется ЕС новое продление антироссийских санкций
- В Москве задержали готовившего подрыв авто в кортеже высокопоставленного чиновника
- Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту
- В Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции
- Невозможно скрыть? Психиатр удивился родителям, которые маскируют аутизм у детей