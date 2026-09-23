Родители хотят получить от психиатра диагноз для ребенка, а скрывать его бессмысленно, так как окружающие все равно заметят, рассказал НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.

Родители массово скрывают от школ аутизм, СДВГ и задержки в развитии у своих детей, чтобы «не испортить им жизнь» диагнозами. По итогу педагоги не выдерживают нагрузки, а конкретного механизма, как решить эту проблему — нет. По словам учителей всегда существовали мамочки, которые не хотели официально подтверждать заболевания своих детей из страха поставить крест на их будущем. Но последнее время история стала массовой. Об этом сообщает Telegram-канал «База». Менделевича удивила такая информация.