Песков призвал не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности второй волны призыва в рамках частичной мобилизации, призвал ориентироваться на информацию от Минобороны и президента Владимира Путина.
Как отметил представитель Кремля, появляется очень много провокационных сообщений о новой волне мобилизации, однако на них «не нужно обращать внимания».
«Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», - подчеркнул Песков.
Ранее в Кремле заявили, что новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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