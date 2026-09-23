Энергетический шок: Заводам в Европе предрекли остановку работы
ЕС сильно пострадал от энергокризиса, результатом чего станет новая волна деиндустриализации в Европе и снижение потребления, заявил НСН эксперт по энергобезопасности Игорь Юшков.
На фоне энергетического кризиса Европа переживет новую волну деиндустриализации и снижения потребления, но снимать санкции с российских нефти и газа не будет по крайней мере до окончания СВО, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Новый шок, наблюдающийся сейчас на энергетических рынках, может спровоцировать длительную устойчивую инфляцию в еврозоне, предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью швейцарской газете Le Temps. Юшков добавил, что европейские страны стали одними из наиболее пострадавших в нынешнем топливном кризисе.
«В Европе дорожают нефтепродукты, и они в дефиците, особенно дизель. Недавно мы видели цены на газ под 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубов. В условиях глобального дефицита страдают все страны-потребители, но если все остальные государства могут покупать ресурсы у кого угодно, то европейцы еще и сами себе ограничения ввели. С 1 января будет запрещен импорт российского СПГ на европейский рынок, а с ноября 2027 года — трубопроводный газ. При этом Россия для Европы остается вторым по объему поставщиком СПГ после американцев», — пояснил Юшков.
Несмотря на трудности, обратил внимание специалист по энергобезопасности, Евросоюз от санкционной политики против России отказываться не намерен.
«Пока не закончится СВО, Европа не снимет санкции с российской энергетики. Ситуация довольно напряженная, но руководство Евросоюза не хочет искать наиболее конструктивных выходов, возобновив торговлю с Россией. Пожалуйста, запусти уцелевшую линию „Северного потока — 2“, и сразу у тебя будет гораздо более насыщенный газовый рынок. Но Европа этого не делает, потому что считает, что должна противостоять России. Политика главенствует над комфортом, прибылью, стабильностью и даже над рациональным мышлением. Европейские ценности превалируют над экономикой», — отметил Юшков.
В этой ситуации, прогнозирует аналитик, Европу ждет новая волна деиндустриализации.
«Рынок стабилизируется когда-нибудь, просто сократится объем потребления. Европа переживет новую волну деиндустриализации, как это было в период с 2021 по 2023 год, когда цены на газ были очень высокими и предприятия останавливались, потому что продукция с такой высокой себестоимостью оказалась неконкурентоспособной на глобальном рынке. Поэтому и сейчас стоит ожидать именно такого экономического эффекта», — считает собеседник НСН.
Ранее Игорь Юшков рассказал НСН, что рост цен на нефть и изменение географии поставок создают новые возможности для российских экспортёров.
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