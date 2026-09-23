На фоне энергетического кризиса Европа переживет новую волну деиндустриализации и снижения потребления, но снимать санкции с российских нефти и газа не будет по крайней мере до окончания СВО, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Новый шок, наблюдающийся сейчас на энергетических рынках, может спровоцировать длительную устойчивую инфляцию в еврозоне, предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью швейцарской газете Le Temps. Юшков добавил, что европейские страны стали одними из наиболее пострадавших в нынешнем топливном кризисе.

«В Европе дорожают нефтепродукты, и они в дефиците, особенно дизель. Недавно мы видели цены на газ под 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубов. В условиях глобального дефицита страдают все страны-потребители, но если все остальные государства могут покупать ресурсы у кого угодно, то европейцы еще и сами себе ограничения ввели. С 1 января будет запрещен импорт российского СПГ на европейский рынок, а с ноября 2027 года — трубопроводный газ. При этом Россия для Европы остается вторым по объему поставщиком СПГ после американцев», — пояснил Юшков.