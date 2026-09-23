По данным ведомства, мужчина 1993 года рождения-участник террористической организации планировал подорвать машину из состава кортежа чиновника в столичном регионе. Злоумышленник изучал в интернете способы создания самодельных взрывных устройств и приобрел компоненты для этого.

Против мужчины возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатки, обучении в целях осуществления террористической деятельности, участии в деятельности экстремистской организации. Кроме того, возбуждено дело о приготовлении к теракту. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Москве предотвратили диверсионно-террористические акты против посла Великобритании и других дипломатов. Преступления планировала Украина, чтобы обвинить в произошедшем Россию и втянуть Лондон в вооруженный конфликт с РФ.

