В Москве задержали готовившего подрыв авто в кортеже высокопоставленного чиновника

Жителя Москвы задержали за подготовку теракта в отношении высокопоставленного российского чиновника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны

По данным ведомства, мужчина 1993 года рождения-участник террористической организации планировал подорвать машину из состава кортежа чиновника в столичном регионе. Злоумышленник изучал в интернете способы создания самодельных взрывных устройств и приобрел компоненты для этого.

Против мужчины возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатки, обучении в целях осуществления террористической деятельности, участии в деятельности экстремистской организации. Кроме того, возбуждено дело о приготовлении к теракту. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Москве предотвратили диверсионно-террористические акты против посла Великобритании и других дипломатов. Преступления планировала Украина, чтобы обвинить в произошедшем Россию и втянуть Лондон в вооруженный конфликт с РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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