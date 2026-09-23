Председатель Госдумы — это человек президента, поэтому главное на этом посту — оценка со стороны главы государства. Спикер VIII созыва со своими задачами справлялся эффективно, поэтому может сохранить свой пост, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.

Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве. Об этом сообщает РБК с ссылкой на федеральных чиновников и осведомленный источник, близкий к администрации президента. Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом, ранее ни один политик не занимал эту должность более двух сроков подряд. Спикера выбирает Госдума из числа депутатов. Минченко оценил перспективы такого решения.