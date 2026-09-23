Названа причина, почему Володин может остаться спикером Госдумы
Парламентская должность зависит от эффективного решения задач, заявил НСН Евгений Минченко.
Председатель Госдумы — это человек президента, поэтому главное на этом посту — оценка со стороны главы государства. Спикер VIII созыва со своими задачами справлялся эффективно, поэтому может сохранить свой пост, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
Вячеслав Володин останется спикером Госдумы в новом созыве. Об этом сообщает РБК с ссылкой на федеральных чиновников и осведомленный источник, близкий к администрации президента. Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом, ранее ни один политик не занимал эту должность более двух сроков подряд. Спикера выбирает Госдума из числа депутатов. Минченко оценил перспективы такого решения.
«А какие претензии к Володину на посту главы парламента? Он вполне эффективен, у него хорошие взаимоотношения с руководством всех фракций. Политик пытался на протяжении 10 лет выдерживать баланс между интересами разных сил и проводить те решения, которые нужны президенту. Я думаю, что Вячеслав Викторович на своем месте. Может смена-то и подросла, но у нас в последнее время торжествует консервативная кадровая политика. Его не назвать компромиссной фигурой — у нас председатель Госдумы формально такой является, а по факту — это человек президента, который решает задачи, которые ему ставят. Поэтому ключевой фактор оценки работы спикера — это мнение президента. По формальному табелю о рангах это позиция номер четыре в стране. Выше только Совет Федерации, председатель правительства и президента. Есть куда двигаться, но явно не в этом избирательном цикле и не сейчас», — отметил он.
Ранее Минченко объяснил НСН, за счет чего КПРФ привлекает избирателей.
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