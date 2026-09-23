В Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции

«Подросток... выполняя "задание" от незнакомцев из мессенджера, сначала поджег заправочную колонку на АЗС, затем – служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции», - указала она.

Возгорания ликвидировали, никто не пострадал, пишет RT. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали злоумышленника.

При опросе в присутствии законных представителей подросток признался, что действовал по указаниям неизвестных, выдававших себя за сотрудников органов безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее в Приморском крае задержали трех подростков, которые собирали сведения о военных и планировали теракт на одном из объектов Росгвардии.

