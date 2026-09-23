Россия может нарастить добычу угля почти на 50% к 2050 году

Объем добычи угля в России по целевому сценарию программы развития отрасли может увеличиться почти на 50% к 2050 году, до 662 млн тонн. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Кабмин утвердил актуализированную программу развития угольной промышленности РФ до 2050-го. В приложении к документу указано, что в 2024 году добыча угля составила 443 млн т. Согласно целевому сценарию, к 2030-му она вырастет до 530,1 млн т, в 2036-м составит 595,2 млн т, а в 2050-м достигнет 662 млн т.

При этом по консервативному сценарию добыча в 2030 году составит 454 млн т, к 2036 году - 460,5 млн т, а к 2050 году - 460,8 млн т. Согласно наиболее пессимистичному стресс-сценарию, добыча угля в 2030, 2036 и 2050 годах сократится до 438,3 млн т, 381,3 млн т и 318,9 млн т соответственно.

Ранее в Минприроды рассказали, что Россия занимает пятое место по запасам угля в мире, на начало текущего года они составляли 273,2 млрд тонн.

