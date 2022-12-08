Собянин высказался о «второй волне» частичной мобилизации
Те, кто пишут сообщения о второй волне мобилизации хотят поднять тревогу у населения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
В эфире «ТВ Центр» он заявил, что данные действия можно расценивать как провокацию. Отмечается, что необходимости в проведении дополнительного набора мобилизованных сейчас нет. Поэтому все подобные заявления делают провокаторы. «Мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались», — отметил глава города.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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