Собянин высказался о «второй волне» частичной мобилизации

В эфире «ТВ Центр» он заявил, что данные действия можно расценивать как провокацию. Отмечается, что необходимости в проведении дополнительного набора мобилизованных сейчас нет. Поэтому все подобные заявления делают провокаторы. «Мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались», — отметил глава города.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации сейчас нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

