Президент Науру на ГА ООН объявил о выходе страны из МУС

Как отметил политик, МУС утратил свою актуальность для страны.

«По этой причине Науру прекратит свое участие в деятельности суда и отзовет членство», - указал Адеанг.

Глава государства передаст соответствующие документы в депозитарий Римского статута.

Ранее в Таджикистане допустили выход из состава МУС, законопроект об этом внесли в нижнюю палату парламента республики, напоминает Ura.ru.

