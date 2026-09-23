Президент Науру на ГА ООН объявил о выходе страны из МУС
Президент Науру Дэвид Адеанг объявил о выходе островного государства из Международного уголовного суда. Об этом он заявил в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Как отметил политик, МУС утратил свою актуальность для страны.
«По этой причине Науру прекратит свое участие в деятельности суда и отзовет членство», - указал Адеанг.
Глава государства передаст соответствующие документы в депозитарий Римского статута.
Ранее в Таджикистане допустили выход из состава МУС, законопроект об этом внесли в нижнюю палату парламента республики, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кремле высказались о возможности встреч Путина с Зеленским и Трампом
- Названа причина, почему Володин может остаться спикером Госдумы
- ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Потихоново
- Энергетический шок: Заводам в Европе предрекли остановку работы
- «Рубят сук под собой»: Как аукнется ЕС новое продление антироссийских санкций
- В Москве задержали готовившего подрыв авто в кортеже высокопоставленного чиновника
- Посол США при НАТО заявил, что Россия не стремится к конфликту
- В Красногорске подросток поджег АЗС и машину полиции
- Невозможно скрыть? Психиатр удивился родителям, которые маскируют аутизм у детей
- Россия может нарастить добычу угля почти на 50% к 2050 году