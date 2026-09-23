Президент Науру на ГА ООН объявил о выходе страны из МУС

Президент Науру Дэвид Адеанг объявил о выходе островного государства из Международного уголовного суда. Об этом он заявил в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.

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Как отметил политик, МУС утратил свою актуальность для страны.

«По этой причине Науру прекратит свое участие в деятельности суда и отзовет членство», - указал Адеанг.

Глава государства передаст соответствующие документы в депозитарий Римского статута.

Ранее в Таджикистане допустили выход из состава МУС, законопроект об этом внесли в нижнюю палату парламента республики, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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