В Кремле опровергли слухи о подготовке Путиным объявления о «мобилизации страны»
Информация о том, что президент Владимир Путин якобы планирует объявить о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что до конца года Путин сделает обращение, в котором пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», новых «мировых правилах игры» и судьбе россиян.
На вопрос РИА Новости, соответствуют ли эти сведения действительности, Песков ответил отрицательно.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления второй волны частичной мобилизации, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru