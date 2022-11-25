В Кремле опровергли слухи о подготовке Путиным объявления о «мобилизации страны»

Ранее СМИ сообщили, что до конца года Путин сделает обращение, в котором пойдет речь о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», новых «мировых правилах игры» и судьбе россиян.

На вопрос РИА Новости, соответствуют ли эти сведения действительности, Песков ответил отрицательно.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления второй волны частичной мобилизации, напоминает «Свободная пресса».

