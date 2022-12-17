В Минобороны не планируют увеличивать продолжительность срочной службы
Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов заявил, что Минобороны не предлагает каких-либо изменений законодательства Российской Федерации по изменению сроков военной службы по призыву. Его заявление опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
В сообщении указана ссылка на 38 статью Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.
«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», - заявил Астахов.
Ранее военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин заявил, что призывники, начиная с 2023 года, начнут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет. Об этом он рассказал в эфире «Дмитров ТВ».
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