В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе

Военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин заявил, что призывники, начиная с 2023 года, начнут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет. Об этом он заявил в эфире «Дмитров ТВ».

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По словам Фотина, соответствующая информация получена от руководства.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года»,— сказал военком.

Фотин считает, что это логичное решение, потому что «наши северные соседи вступают в НАТО». Также он заявил, что военные части следует комплектовать не только контрактниками, но и срочниками.

Видео с его интервью военного комиссара удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров», отмечает «Коммерсантъ».



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ФОТО: РИА Новости
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