В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе

По словам Фотина, соответствующая информация получена от руководства.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года»,— сказал военком.

Фотин считает, что это логичное решение, потому что «наши северные соседи вступают в НАТО». Также он заявил, что военные части следует комплектовать не только контрактниками, но и срочниками.

Видео с его интервью военного комиссара удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров», отмечает «Коммерсантъ».





