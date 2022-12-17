В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе
Военный комиссар городов Дмитров, Талдом и Дубна Михаил Фотин заявил, что призывники, начиная с 2023 года, начнут служить полтора года, а с осени 2024-го срок службы увеличится до двух лет. Об этом он заявил в эфире «Дмитров ТВ».
По словам Фотина, соответствующая информация получена от руководства.
«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года»,— сказал военком.
Фотин считает, что это логичное решение, потому что «наши северные соседи вступают в НАТО». Также он заявил, что военные части следует комплектовать не только контрактниками, но и срочниками.
Видео с его интервью военного комиссара удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров», отмечает «Коммерсантъ».
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