В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа

По данным источника, частный борт знаменитости летел в Медельин. Там у коллектива должен был состояться концерт.

Известно, что крушение самолета произошло вскоре после его взлета. На борту воздушного судна находились шесть человек, никто из них не выжил.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таиланде при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета погибла россиянка.