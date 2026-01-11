В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа

В Колумбии в авиакатастрофе погибли поп-певец Йеисон Хименес и музыканты из его группы. Об этом сообщает издание «El Tiempo».

По данным источника, частный борт знаменитости летел в Медельин. Там у коллектива должен был состояться концерт.

Известно, что крушение самолета произошло вскоре после его взлета. На борту воздушного судна находились шесть человек, никто из них не выжил.

ФОТО: ТАСС
