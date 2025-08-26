В Госдуме назвали успешным летний этап СВО

Завершающийся летний этап специальной военной операции (СВО) прошёл более активно, чем другие. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Он пояснил, что движение есть «практически на всех направлениях», российские войска освободили множество населённых пунктов.

«Пока ещё не освобождена полностью Донецкая народная республика, Запорожье, Херсонская область. Но в целом летняя кампания вполне успешна», - указал праламентарий.

Соболев добавил, что осенью не должа внести в ход СВО серьёзных корректив.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Запорожское в Днепропетровской области, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
