Он пояснил, что движение есть «практически на всех направлениях», российские войска освободили множество населённых пунктов.

«Пока ещё не освобождена полностью Донецкая народная республика, Запорожье, Херсонская область. Но в целом летняя кампания вполне успешна», - указал праламентарий.

Соболев добавил, что осенью не должа внести в ход СВО серьёзных корректив.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Запорожское в Днепропетровской области, сообщает RT.

