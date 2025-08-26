В Госдуме назвали успешным летний этап СВО
Завершающийся летний этап специальной военной операции (СВО) прошёл более активно, чем другие. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Он пояснил, что движение есть «практически на всех направлениях», российские войска освободили множество населённых пунктов.
«Пока ещё не освобождена полностью Донецкая народная республика, Запорожье, Херсонская область. Но в целом летняя кампания вполне успешна», - указал праламентарий.
Соболев добавил, что осенью не должа внести в ход СВО серьёзных корректив.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Запорожское в Днепропетровской области, сообщает RT.
