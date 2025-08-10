Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
При этом в эфире НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил, что если в список разрешенных сервисов войдут российские разработки, то проблем с получением через них информации не будет.
Использование только сервисов первой необходимости при отключении мобильного интернета из-за атаки украинских беспилотников является разумной и своевременной мерой, и она не повлияет на безопасность. Об этом в беседе с НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее сообщалось, что Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности. Глава ведомства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» рассказал журналистам, что будет организован доступ к службам доставки, такси и маркетплейсам.
Он уточнил, что в момент блокировки связи пользователи по капче смогут получать доступ к «белому списку» массово востребованных сервисов на той же скорости. Кондратьев оценил такую идею.
«Отключение мобильного интернета — это весьма эффективная мера в комплексе мер в борьбе с беспилотными комплексами. Это не основная мера, а одна из. Она, действительно, очень действенная и существенная. Она очень сильно влияет на эффективность атак украинских дронов по нашей инфраструктуре. Есть определенный набор сервисов, к которым мы привыкли. Например, работа банковских терминалов в магазинах, банкоматов. В первую очередь, это сервисы, которые обеспечивают финансовую инфраструктуру. Следующее — это вопросы, связанные с самыми необходимыми сервисами. Например, с вызовом такси. Что касается лазеек, через которые можно будет получать информацию в разрешенных сервисах, то здесь вопрос к обеспечению информационной безопасности со стороны сервисов и операторов связи. Думаю, что если это будут российские сервисы с инфраструктурой на территории России, то таких проблем не будет», - объяснил он.
При этом, по его словам, работа определенных сервисов не отразится на безопасности граждан.
«На вопросы безопасности это не повлияет, потому что сервисы будут работать определенным образом. И будут работать только эти мобильные сервисы. Если вражеские беспилотники используют SIM-карты, которые пытаются через интернет отправить или получить какие-то данные для своего управления, то это будет невозможно. Поэтому введение "белого списка" — это очень разумная мера и достаточно своевременная. Для того, чтобы мы не остались в вакууме от тех сервисов, к которым мы привыкли, и которые нам жизненно необходимы для ежедневного обеспечения. Беспилотники будут лететь на протяжении всей специальной военной операции. Но они могут лететь не только с Украины. Как показала практика, дроны могут вылетать и из фур. Поэтому на всей территории России может быть ситуация с отключением мобильного интернета», - заключил собеседник НСН.
Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что мобильный интернет в России будет пропадать все чаще, поэтому надо быть готовым пользоваться Wi-Fi.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия и Великобритания вернули Египту 13 древних артефактов
- СМИ: Актриса Эмма Томпсон рассказала об отказе Трампу в свидании
- Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 15 БПЛА самолетного типа
- Дмитрий Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей
- Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест»
- Аналитик исключил сокращение урожая из-за засухи на юге России
- ИКИ РАН: На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря
- СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа
- СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru