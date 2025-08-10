Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета

«На вопросы безопасности это не повлияет, потому что сервисы будут работать определенным образом. И будут работать только эти мобильные сервисы. Если вражеские беспилотники используют SIM-карты, которые пытаются через интернет отправить или получить какие-то данные для своего управления, то это будет невозможно. Поэтому введение "белого списка" — это очень разумная мера и достаточно своевременная. Для того, чтобы мы не остались в вакууме от тех сервисов, к которым мы привыкли, и которые нам жизненно необходимы для ежедневного обеспечения. Беспилотники будут лететь на протяжении всей специальной военной операции. Но они могут лететь не только с Украины. Как показала практика, дроны могут вылетать и из фур. Поэтому на всей территории России может быть ситуация с отключением мобильного интернета», - заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что мобильный интернет в России будет пропадать все чаще, поэтому надо быть готовым пользоваться Wi-Fi.

