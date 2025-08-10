Специалист по БПЛА оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета

При этом в эфире НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил, что если в список разрешенных сервисов войдут российские разработки, то проблем с получением через них информации не будет. 

Использование только сервисов первой необходимости при отключении мобильного интернета из-за атаки украинских беспилотников является разумной и своевременной мерой, и она не повлияет на безопасность. Об этом в беседе с НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Борьба щита и меча!»: Хакеры будут искать лазейки в «белом списке» Минцифры

Ранее сообщалось, что Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности. Глава ведомства Максут Шадаев на полях конференции «Цифровая эволюция» рассказал журналистам, что будет организован доступ к службам доставки, такси и маркетплейсам.

Он уточнил, что в момент блокировки связи пользователи по капче смогут получать доступ к «белому списку» массово востребованных сервисов на той же скорости. Кондратьев оценил такую идею.

Омбудсмен усомнилась, что «спецсимки» защитят детей в интернете

«Отключение мобильного интернета — это весьма эффективная мера в комплексе мер в борьбе с беспилотными комплексами. Это не основная мера, а одна из. Она, действительно, очень действенная и существенная. Она очень сильно влияет на эффективность атак украинских дронов по нашей инфраструктуре. Есть определенный набор сервисов, к которым мы привыкли. Например, работа банковских терминалов в магазинах, банкоматов. В первую очередь, это сервисы, которые обеспечивают финансовую инфраструктуру. Следующее — это вопросы, связанные с самыми необходимыми сервисами. Например, с вызовом такси. Что касается лазеек, через которые можно будет получать информацию в разрешенных сервисах, то здесь вопрос к обеспечению информационной безопасности со стороны сервисов и операторов связи. Думаю, что если это будут российские сервисы с инфраструктурой на территории России, то таких проблем не будет», - объяснил он.

При этом, по его словам, работа определенных сервисов не отразится на безопасности граждан.

Россиянам рассказали, как государство «одной кнопкой» отключает мобильный интернет

«На вопросы безопасности это не повлияет, потому что сервисы будут работать определенным образом. И будут работать только эти мобильные сервисы. Если вражеские беспилотники используют SIM-карты, которые пытаются через интернет отправить или получить какие-то данные для своего управления, то это будет невозможно. Поэтому введение "белого списка" — это очень разумная мера и достаточно своевременная. Для того, чтобы мы не остались в вакууме от тех сервисов, к которым мы привыкли, и которые нам жизненно необходимы для ежедневного обеспечения. Беспилотники будут лететь на протяжении всей специальной военной операции. Но они могут лететь не только с Украины. Как показала практика, дроны могут вылетать и из фур. Поэтому на всей территории России может быть ситуация с отключением мобильного интернета», - заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что мобильный интернет в России будет пропадать все чаще, поэтому надо быть готовым пользоваться Wi-Fi.

