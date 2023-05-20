Россия отразит удар. Ракеты Storm Shadow провоцируют ответ РФ

Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН напомнил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности. Для их применения есть особые условия.

«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - отметил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Офис британского премьера анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тысяч человек в 2022 году до 20 тысяч человек в 2023 году. Программа будет расширена как раз за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также Лондон представил новый пакет санкций в отношении России, который коснулся, в том числе, оборонных предприятий.

