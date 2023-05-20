Россия отразит удар. Ракеты Storm Shadow провоцируют ответ РФ
В России просчитывают риски в связи с возможностью применения Киевом западных крылатых ракет Storm Shadow и возможных вариантов ответа.
Российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с «Радиоточкой НСН». Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
Россия будет уничтожать британские крылатые ракеты Storm Shadow, пообещал в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Первый случай перехвата Storm Shadow говорит, что в ближайшее время даже эти ракеты будут уничтожаться нашими войсками. Но здесь я бы не стал заниматься шапкозакидательством, они все-таки опасны и надо очень внимательно относиться к их поставкам. Это современные типы боеприпасов, а чем более новая техника, тем сложнее бороться с ней нашим силам ПВО, ВКС, РЭБ и другим службам. При этом лучший способ борьбы это превентивные меры, уничтожение складов с этими боеприпасами и их носителей», - сказал Марочко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН напомнил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности. Для их применения есть особые условия.
«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - отметил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Офис британского премьера анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тысяч человек в 2022 году до 20 тысяч человек в 2023 году. Программа будет расширена как раз за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также Лондон представил новый пакет санкций в отношении России, который коснулся, в том числе, оборонных предприятий.
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