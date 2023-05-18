Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
18 мая 202319:29
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинская армия начала применять дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает РИА Новости.
Глава военного ведомства заявил, что Киев использовал ракеты с того момента, как Лондон объявил об их поставке.
Великобритания объявила о передаче Украине Storm Shadow 11 мая. Дальность поражения ракеты составляет 250 километров.
Минобороны России 16 мая сообщило о перехвате силами противовоздушной обороны семи ракет Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru