Несколько лет назад Сигал посетил Донбасс, в том числе Мариуполь, где пообщался с мирными жителями и пленными неонацистами. По словам артиста, он решил снять картину как ответ на искажение действительности в западной пропаганде. Сигал назвал свою работу документальным расследованием, которое подтвердило недостоверность информации, распространяемой западными СМИ.



«Я хотел показать правду, — подчеркнул Сигал, — при этом я показывал свой личный взгляд на то, что происходит на Донбассе».

Фильм доступен для просмотра на платформе «Смотрим».

Ранее в Москве состоялся закрытый показ фильма «Обратный отсчет», снятого Сигалом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

