СМИ: Зеленский рассматривает Турцию для нового раунда переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров с Россией, сообщает издание Politico.

В МИД назвали условия для урегулирования на Украине

В публикации отмечается, что украинский лидер проявляет осторожность в вопросе будущего участия США и рассчитывает на роль Турции как места проведения будущих обсуждений.

Газета The New York Times сообщает, что отношения Зеленского с Вашингтоном осложнились на фоне поддержки президентом США Дональдом Трампом российских условий по урегулированию ситуации на Украине. Издание указывает на участившуюся критику со стороны украинского лидера в адрес США — в частности, по вопросам неуважительного отношения к Украине и решения об ослаблении санкций в энергетической сфере.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошёл в Женеве 17–18 февраля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
