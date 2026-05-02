СМИ: Зеленский рассматривает Турцию для нового раунда переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров с Россией, сообщает издание Politico.
В публикации отмечается, что украинский лидер проявляет осторожность в вопросе будущего участия США и рассчитывает на роль Турции как места проведения будущих обсуждений.
Газета The New York Times сообщает, что отношения Зеленского с Вашингтоном осложнились на фоне поддержки президентом США Дональдом Трампом российских условий по урегулированию ситуации на Украине. Издание указывает на участившуюся критику со стороны украинского лидера в адрес США — в частности, по вопросам неуважительного отношения к Украине и решения об ослаблении санкций в энергетической сфере.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний из них прошёл в Женеве 17–18 февраля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
