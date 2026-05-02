Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers»
Британская рок‑группа Placebo представила обновлённую версию композиции «The Lady of the Flowers». Песня вошла в альбом «Re: Created», который выйдет 19 июня и приурочен к 30‑летию дебютной пластинки коллектива.
Музыканты переосмыслили трек, опираясь на оригинальные мастер‑записи и дополнив их новыми инструментальными партиями. В результате звучание стало более тяжёлым, а вокал Брайана Молко — более выразительным и заметным в аранжировке.
Альбом «Re: Created» включит все 10 треков из дебютного релиза, а также два бонусных трека. Участники группы охарактеризовали проект как «режиссёрскую версию» — доработку материала, а не его полное переиздание. По их словам, во время записи дебютного альбома у коллектива не хватало студийного опыта для реализации задуманного звучания, и новый релиз даёт возможность «завершить» начатое, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers»
